Карпин назвал возможную дату новой встречи с футболистами сборной России

Наставник российской сборной по футболу Валерий Карпин рассказал, когда может состояться очередная встреча с членами команды. Специалиста процитировало ИА Nation News.

По словам Карпина, встреча с игроками может состояться в следующем году в середине марта. Главный тренер сборной добавил, что групповые и персональные встречи пройдут зимой на сборах команд.

«В декабре игроки в отпуске, в январе–феврале они на сборах. В марте, может быть, 14-го числа соберемся», — допустил Карпин.