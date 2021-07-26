Карпин назвал условие для вызова Дзюбы в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Артем Дзюба будет играть в национальной команде, если сможет принести ей пользу. Карпин сказал, что его личные отношения с игроком не повлияют на это.

Карпин заявил, что Дзюба был и остается важным игроком.

«Мои личные отношения не могут влиять на сборную, это останется за бортом. Если Артем покажет футбол, который может помочь сборной, то он в ней будет», — процитировал тренера «Чемпионат.сom».

Двери в сборную открываются самими игроками, подчеркнул Карпин. Сегодня он подписал контракт с РФС и официально вступил в должность главного тренера российской сборной, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Контракт с Карпиным подписали до 31 декабря 2021 года, в дальнейшем он может быть продлен.

В тренерский штаб сборной России по футболу также вошли Виктор Онопко, Виталий Кафанов и Николай Писарев, сообщил Карпин.

Дзюба не скрывал своих сложных отношений с Карпиным, когда играл за столичный «Спартак». Футболист еще в 2014 году рассказывал, что когда он переходил в «Томь», то Карпин угрожал ему концом карьеры, если он откажется продлевать контракт. А когда Дзюба перешел в «Зенит», то они с Карпиным, по слухам, чуть не подрались, когда встретились в одном отеле.