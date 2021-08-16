Карпин назвал причину отсутствия в составе сборной Дзюбы и Соболева

Футболисты Артем Дзюба и Валерий Соболев не попали в состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022. О причинах такого решения рассказал главный тренер команды Валерий Карпин. Интервью с наставником разместил «Матч ТВ».

Оба этих игрока находятся не в лучшей форме по разным причинам, считает тренер. Артем Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита», Соболева также не включили в стартовый список на двух последних клубных матчах. Для того, чтобы попасть в заявку сборной, футболистам надо играть хотя бы за свой клуб, рассказало ИА Nation News со ссылкой на слова Карпина.

Ранее экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал отсутствие Дзюбы в составе сборной. Он также как и Карпин считает, что футболист не имеет достаточной игровой практики, поскольку провел всего лишь один полный матч за свой клуб в четырех турах чемпионата России.