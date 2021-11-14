Карпин назвал поражение от сборной Хорватии самым обидным в тренерской карьере

Сборная России проиграла соперникам из Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022. Главный тренер команды Валерий Карпин назвал это поражение самым обидным в своей карьере.

«Стало ли поражение самым обидным в тренерской карьере? Думаю, что да, но оно и заслуженное. Какое эмоциональное состояние? Я расстроен. Может быть, оно обидное, но так как заслуженное, то менее обидное», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он добавил, что такой исход стоит ожидать, когда футболисты закрываются от мяча и не создают ни одного момента на поле. Также тренер упомянул испортившуюся погоду. По его словам, дождь был для двух команд, а поле залило во втором тайме.

«Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол. Надо было хотеть получать мяч, хоть чуть-чуть заставлять хорватов бегать без мяча. Мы этого не сделали, отсюда все проблемы. Это что-то из области психологии? 100%», — отметил Карпин.

Встреча сборных России и Хорватии проходила 14 ноября в Сплите. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хорватов. На 81-й минуте игры мяч в свои ворота отправил защитник российской команды Федор Кудряшов.