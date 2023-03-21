Спорт 21 марта 2023, 04:59 Карпин назвал футбольного эксперта Мостового «обиженным маленьким мальчиком» Тренер сборной России Карпин назвал телеэксперта Мостового обиженным маленьким мальчиком YouTube

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его бывший партнер по национальной команде Александр Мостовой — маленький обиженный мальчик. В интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола» наставник национальной команды отметил, что на него не нужно обижаться.

Карпина спросили, как он относится к экспертизе своего товарища по сборной Мостового.

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«С улыбкой отношусь. Вот он такой — обиженный маленький мальчик, который сам себе придумывает. Мы же не обижаемся на ребенка четырехлетнего», — ответил тренер российской сборной.

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В качестве примера Карпин привел свою четырехлетнюю дочку, которая бывает недовольна и «условно бьется в истерике», когда не получает желаемого.

Тренер сборной признался в интервью, что периодически у него опускаются руки и хочется все бросить и уехать. Однако ему удается переключиться на работу и своих 25 «детей», у которых постоянно что-то происходит.

Ранее Мостовой заявил, что сборная России готова на все, чтобы «куда-то включили», поэтому лучше играть хоть с такими сборными, чем не играть. Речь шла о первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии, где согласились играть сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.