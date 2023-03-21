21 марта 2023, 04:59
Карпин назвал футбольного эксперта Мостового «обиженным маленьким мальчиком»
Тренер сборной России Карпин назвал телеэксперта Мостового обиженным маленьким мальчиком
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его бывший партнер по национальной команде Александр Мостовой — маленький обиженный мальчик. В интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола» наставник национальной команды отметил, что на него не нужно обижаться.
Карпина спросили, как он относится к экспертизе своего товарища по сборной Мостового.
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«С улыбкой отношусь. Вот он такой — обиженный маленький мальчик, который сам себе придумывает. Мы же не обижаемся на ребенка четырехлетнего», — ответил тренер российской сборной.
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В качестве примера Карпин привел свою четырехлетнюю дочку, которая бывает недовольна и «условно бьется в истерике», когда не получает желаемого.
Тренер сборной признался в интервью, что периодически у него опускаются руки и хочется все бросить и уехать. Однако ему удается переключиться на работу и своих 25 «детей», у которых постоянно что-то происходит.
Ранее Мостовой заявил, что сборная России готова на все, чтобы «куда-то включили», поэтому лучше играть хоть с такими сборными, чем не играть. Речь шла о первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии, где согласились играть сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.
Футбол
Сборная России по футболу
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