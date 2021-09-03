Карпин: к матчу с Кипром готовы 24 футболиста сборной России

К матчу против сборной Кипра уже готовы 24 российских футболиста. Игра будет проходить в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Все готовы, поэтому прилетели [на Кипр]. В самолете никто травму не получил, в гостинице тоже. Прямо сейчас едут 20 футболистов и четыре вратаря на стадион», — заявил Карпин. Цитату привел ТАСС.

Перед сентябрьскими играми главный тренер команды вызвал на сбор 29 футболистов. Пять спортсменов по разным причинам не смогли поехать на Кипр с остальной командой. Встреча сборных России и Кипра пройдет 4 сентября. Матч состоится на стадионе ГСП в Никоссии. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Российские футболисты выступают в группе H. Сейчас в ней лидирует сборная Хорватии. Команда набрала семь очков по итогам четырех матчей отборочного раунда чемпионата мира. Сборная России располагается на второй строчке турнирной таблицы. Футболистам удалось заработать семь очков. Замыкает тройку лидеров сборная Словакии с шестью очками.