Новому тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину предстоит очень тяжелая работа. Ждать чуда и хорошей игры от нынешней команды не приходится. Об этом «360» заявил футбольный эксперт и бывший игрок «Зенита» Александр Канищев.

Он отметил, что назначение Карпина на пост главного тренера сборной не было неожиданностью. После провала на Евро было понятно, что Черчесов уйдет. Кандидатура тренера клуба «Ростов» обсуждалась.

«Я считаю, что Карпин — это одно из лучших, из того что предлагалось. Авторитетный игрок, сам он играл на хорошем уровне. В клубах хорошую работу делал. Нельзя сказать, что у него были какие-то провалы. Но сейчас можно ставить любого тренера — у нас все равно слабая сборная. Только если Карпин объединит ребят какой-то идеей. Тогда будет результат», — заявил Александр Канищев.

Он не исключил, что в ближайший месяц сборную ждут изменения и новшества. Перед тренером сейчас стоит достаточно сложная задача исправить и скорректировать игру команды. Но быстрых результатов ждать не стоит.

«Для того, чтобы найти свой стиль ему нужно время. Он может объединить идеей, харизмой. Но чтобы резко изменилось что-то такого ожидать не приходится», — подчеркнул эксперт.

Александр Канищев отметил, что совмещать работу сборной с тренировками «Ростова» для Карпина будет сложно. Тем более, как для человека, который не имеет многолетней тренерской практики. Он отметил, что сейчас на тренера взвалили все риски национальной команды, за которые ему впоследствии придется отвечать. То, что он пошел на это — это очень смело, но впереди его ждут трудности.

Российский футбольный союз объявил, что пост главного тренера сборной займет Валерий Карпин. Работу с национальной командой он будет совмещать с тренировками клуба «Ростов». Контракт с Карпиным подпишут в понедельник, 26 июля. Документ будет действовать до конца года, после чего его могут продлить.