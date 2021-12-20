Завершающий матч сборной России по хоккею прошел вечером 19 декабря в рамках второго этапа Евротура — Кубка Первого канала. В ходе него российские хоккеисты встретились с финнами.

Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Финны одержали победу на гостевом поле со счетом 3:2, передало спортивное медиа «Чемпионат».

Лучшим игроком сборной России стал нападающий Павел Карнаухов. Среди финнов лучшим признали форварда Сакари Маннинена.

Российская команда в первый раз проиграла на турнире. В первом матче Кубка наши хоккеисты взяли победу над канадцами со счетом 4:3, а потом обошли чехов и шведов со счетом 1:0 и 5:2 соответственно.

Но из-за неудачи россиян в этот раз Кубок Первого канала забрала команда Финляндии. Она смогла выиграть у чехов со счетом 3:2 и победить сборную Канады, забив четыре своих шайбы против одной канадской.