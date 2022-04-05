Карлсен высказался об отстранении Карякина от турниров

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен прокомментировал дисквалификацию российского гроссмейстера Сергея Карякина от соревнований под эгидой FIDE (Международная шахматная федерация). Спортсмена процитировал RT.

Уточняется, что комиссия по этике FIDE отстранила Карякина на полгода от турниров из-за поддержки проведения спецоперации на Украине.

Карлсен затруднился дать четкую оценку сложившейся ситуации. Он назвал ее совершенно новой и заметил, что в этой истории не так много параллелей.

«Я, конечно, ни в чем не согласен с позицией Карякина, но правильно ли исключать людей за мнение, которое нам не нравится? Я не уверен. Возможно, это окупится в трудную минуту, но вы также создадите прецедент», — отметил шахматист.