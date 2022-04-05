Карлсен назвал Карякина мучеником санкционной тирании Запада и осудил действия FIDE

Шахматист из Норвегии Магнус Карлсен выступил против отстранения российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в международных турнирах. Он не разделил его мнение относительно спецоперации на Украине, однако посчитал, что решение Международной федерации шахмат (FIDE) в будущем может плохо сказаться и на других спортсменах, сообщило издание VG.

«Я, конечно, ни в чем не согласен с Карякиным, но правильно ли исключать людей за мнения, которых мы не терпим? Я не уверен. Возможно, это окупится в трудную минуту, но вы также создадите прецедент того, что может произойти позже», — сказал он, давая оценку произошедшему.

Магнус Карлсен заметил, что теперь его соперника на родине будут считать мучеником санкционной тирании Запада. Он добавил, что Карякин всегда был последователен в своих политических взглядах и сопротивление — некоторые шахматисты не поддержали проведение спецоперации — вынудило его выражать их еще громче.

Ранее Сергей Карякин публично поддержал проведение российской спецоперации на Украине. За это Международная федерация шахмат (FIDE) на полгода отстранила его от участия в соревнованиях под своей эгидой. Несмотря на давление, в том числе со стороны украинских националистов, он не намерен отказываться от своей позиции.