Спорт 05 июля 2023, 07:44 Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году Тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году РИА «Новости»

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Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в 2024 году возглавит сборную Бразилии. Об этом в эфире телеканала CNN Brasil объявил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

По его словам, до официального назначения Анчелотти национальную команду на условиях совмещения должностей будет тренировать главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз.

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«У Диниза даже рисунок игры похож на Анчелотти. Карло же примет сборную на Кубке Америки в 2024 году», — подчеркнул Родригес.

Прошлым главным тренером сборной Бразилии был Тите, который принял ее в 2016 году и покинул в декабре 2022 года после поражения от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. В настоящее время обязанности рулевого временно исполняет Рамон Менезес.

Анчелотти является первым тренером в истории, который победил в каждом из пяти топ-5 чемпионатов Европы. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза с «Миланом» (2003, 2007) и «Реалом» (2014, 2022).