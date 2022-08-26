Карло Анчелотти стал лучшим тренером сезона 2021/22

УЕФА признали итальянского футбольного специалиста, главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти лучшим тренером сезона 2021/22. Подобную информацию огласили перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщило ИА НСН.

Тренер совместно с клубом отметился рядом результативных игр. «Реал» занял первое место в испанской Ла Лиге, а также заработал Кубок Лиги чемпионов. Анчелотти также отметился наиболее частными победами Лиге чемпионов среди тренеров.