Карякин, Непомнящий и Андрейкин сыграют за сборную России по шахматам в Кубке наций

По данным информагентства, в турнире примут участие шесть сборных: команды из Китая, Индии, Европы, США, России и сборная «остального мира».

По словам президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, за национальную команду точно не будет играть Александр Грищук. Капитан сборной Александр Мотылев позже утвердит окончательный состав.

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что в финал выйдут две команды. Призовой фонд турнира составляет 180 тысяч долларов.