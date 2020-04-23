Карякин, Непомнящий и Андрейкин сыграют за сборную России по шахматам в Кубке наций
Шахматисты Дмитрий Андрейкин, Сергей Карякин и Ян Непомнящий будут играть за сборную России в Кубке Наций, который пройдет в онлайн-формате с 5 по 10 мая. Об этом сообщил ТАСС.
По данным информагентства, в турнире примут участие шесть сборных: команды из Китая, Индии, Европы, США, России и сборная «остального мира».
По словам президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, за национальную команду точно не будет играть Александр Грищук. Капитан сборной Александр Мотылев позже утвердит окончательный состав.
Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что в финал выйдут две команды. Призовой фонд турнира составляет 180 тысяч долларов.