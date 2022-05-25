Дзюба сможет продолжить карьеру в Китае

Нападающий сборной России Артем Дзюба, ранее покинувший санкт-петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в китайской футбольной Суперлиге. Об этом каналу «Матч ТВ» сообщил футбольный менеджер Юрий Белоус.

Функционер рассказал, что помимо Китая Дзюбой интересуются в американской лиге MLS.

«Не знаю, где ему будет лучше. По деньгам примерно одинаковые варианты», — заявил он.

Белоус выразил мнение, что приемлемым вариантом для 33-летнего форварда являются американские или эмиратские клубы.

«Артем вполне соответствует уровню в MLS», — заключил менеджер.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, он перешел в клуб свободным агентом после ухода из «Спартака». В составе сине-бело-голубых футболист четыре раза победил в чемпионате России, четыре раза завоевал Суперкубок страны и дважды праздновал завоевание Кубка России.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая, представ перед поклонниками в образе супергероя комиксов Marvel — Дэдпула.

В СМИ появлялась информация, что услугами Дзюбы заинтересована «Црвена Звезда», однако генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич опроверг ее.