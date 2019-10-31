«Два боя и все»: карьере Нурмагомедова предрекли скорое завершение из-за здоровья

Отец Хабиба Нурмагомедова анонсировал скорое завершение карьеры сына. Букмекер из «Лиги ставок» напомнил, что большинство заявлений в единоборствах являются пиаром, однако для Хабиба продолжение карьеры действительно может закончиться печально.

Слова Абдулманапа Нурмагомедова главный аналитик букмекерской конторы «Лига ставок» Егор Митрушкин назвал «пиаром на пустом месте». Однако у Хабиба действительно могут быть проблемы со здоровьем из-за направления в единоборствах.

Если смотреть правде в глаза, то Хабиб не боец ММА, а чисто дзюдоист. Постоянно идет сгонка веса. Естественно, очень много смертей в последнее время из-за этого. Это все бесследно не заканчивается. Чисто физически так может и быть, что еще, может быть, два боя — и все Егор Митрушкин.

Нурмагомедова призвали наказать за «спарринг» с медведем Подробнее

Аналитик добавил, что Нурмагомедов, скорее всего, уже весь больной, и любой следующий бой может быть фатальным.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын вскоре завершит карьеру. Он отвел бойцу еще два-три боя. Уже известно, что в следующем поединке Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном. Это произойдет в марте–апреле 2020 года.