Спорт 12 января 2023, 05:12 Карьера футболиста Мануэля Нойера оказалась под угрозой Футболист Мануэль Нойер может завершить карьеру из-за травмы

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Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Мануэль Нойер получил серьезную травму. Из-за этого спортсмен может завершить карьеру в текущем году. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на немецкий Bild.

Спортсмен упал во время отдыха на горнолыжном курорте. Он получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Врачи уже провели операцию.

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В сезоне-2022/23 спортсмен не сможет принять участие во всех оставшихся мачтах. Существует риск, что ему вовсе придется завершить карьеру.

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