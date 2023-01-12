12 января 2023, 05:12
Карьера футболиста Мануэля Нойера оказалась под угрозой
Футболист Мануэль Нойер может завершить карьеру из-за травмы
Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Мануэль Нойер получил серьезную травму. Из-за этого спортсмен может завершить карьеру в текущем году. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на немецкий Bild.
Спортсмен упал во время отдыха на горнолыжном курорте. Он получил открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Врачи уже провели операцию.
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В сезоне-2022/23 спортсмен не сможет принять участие во всех оставшихся мачтах. Существует риск, что ему вовсе придется завершить карьеру.
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Футбол
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