22 января 2023, 09:54
Карен Хачанов впервые в карьере вышел четвертьфинал Australian Open
Россиянин Карен Хачанов обыграл Нисиоку и вышел в четвертьфинал Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). В матче четвертого круга он обыграл японца Есихито Нисиоку
Поединок закончился со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем встречи между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Себастьяном Кордой.
Реклама
Хачанову 26 лет, в рейтинге ATP он занимает 20-е место. В минувшем году он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в 2021 году.
Реклама
Его сопернику Нисиоке 27 лет, он находится на 33-м месте в рейтинге АТР. Его лучшим результатом в карьере стал выход в четвертый круг Australian Open.
Australian Open проходит на покрытии «хард» и завершится 29 января. Турнир является первым в сезоне Большого шлема.
Теннис
Реклама
Реклама