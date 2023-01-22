Спорт 22 января 2023, 09:54 Карен Хачанов впервые в карьере вышел четвертьфинал Australian Open Россиянин Карен Хачанов обыграл Нисиоку и вышел в четвертьфинал Australian Open РИА «Новости»

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Российский теннисист Карен Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). В матче четвертого круга он обыграл японца Есихито Нисиоку

Поединок закончился со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем встречи между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Себастьяном Кордой.

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Хачанову 26 лет, в рейтинге ATP он занимает 20-е место. В минувшем году он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в 2021 году.

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Его сопернику Нисиоке 27 лет, он находится на 33-м месте в рейтинге АТР. Его лучшим результатом в карьере стал выход в четвертый круг Australian Open.

Australian Open проходит на покрытии «хард» и завершится 29 января. Турнир является первым в сезоне Большого шлема.