Сенатор, советский и российский борец Александр Карелин на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что в нынешних реалиях отечественному спорту будет уделяться внимание на внутреннем уровне, чтобы после восстановления в правах российские спортсмены были конкурентоспособными на мировой арене. Об этом написало РИА ФАН.

«Сейчас у нас замечательная возможность, обратившись к внутренней селекции, подготовить тех, кто не готов к быстрым результатам, но сможет выступать дальше», — обратил внимание Карелин.

Он напомнил, что с 1952 года отечественные атлеты завоевали около полутора тысяч наград на Олимпийских играх. По его словам, Россия интересна и обязательна для тех болельщиков и специалистов, которые не искажены «деформирующими определениями политики».

«Без России обязательная программа — не обязательна», — резюмировал Карелин.