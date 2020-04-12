«Карантин на пользу» — Акинфеев о сезоне ЦСКА
Российский футболист, голкипер московского клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил в интервью CSKA TV, что считает карантин даже полезным в сложившейся для команды ситуации.
«Мы плохо начали весеннюю часть чемпионата. Думаю, пауза пойдет нам на пользу», — сказал спортсмен.
В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы пока занимают пятое место с 36 очками. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране и мире чемпионат РПЛ был прерван до 31 мая.
Вообще футбольные клубы по разному отреагировали на вынужденный отпуск. «Зенит», например, вместе с «Яндекс.Лавкой» начал бесплатно доставлять продукты для пожилых болельщиков и маломобильных групп населения. Андрей Аршавин попробовал себя в работе курьером.