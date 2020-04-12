«Мы плохо начали весеннюю часть чемпионата. Думаю, пауза пойдет нам на пользу», — сказал спортсмен.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы пока занимают пятое место с 36 очками. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране и мире чемпионат РПЛ был прерван до 31 мая.

Вообще футбольные клубы по разному отреагировали на вынужденный отпуск. «Зенит», например, вместе с «Яндекс.Лавкой» начал бесплатно доставлять продукты для пожилых болельщиков и маломобильных групп населения. Андрей Аршавин попробовал себя в работе курьером.