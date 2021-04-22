Капризов установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал четвертым россиянином, который установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила «Газета.ru».

Он забросил 19-ю шайбу на матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (4:1). Благодаря этому спортсмен обошел бывшего нападающего «Уайлд» Мариана Габорика, за которым числилось 18 шайб.

До этого рекорд клуба по голам среди новичков устанавливали форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (52), нападающий «Оттава Сенаторз» Алексей Яшин (30) и форвард «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре (34).

Капризов подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» 13 июля 2020 года. Он дебютировал в НХЛ 14 января 2021-го в матче против «Лос-Анджелес Кингз». В текущем розыгрыше регулярного чемпионата спортсмен набрал 38 (19+19) очков. В прошлом сезоне 23-летний хоккеист выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В составе национальной команды России Капризов получил золото Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Также хоккеист стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.