Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты»

Хоккейный клуб «Миннесота» сделал квалификационное предложение российскому хоккеисту Кириллу Капризову. Об этом сообщило издание «Политика сегодня» со ссылкой на сайт НХЛ.

Также предложение клуб сделал игрокам Кевину Фиале, Уиллу Биттену, Брэндону Дюхейму и Мэйсону Шоу. В среду они смогут выступить как ограниченно свободные агенты. Ранее чешский хоккеист русского происхождения Дмитрий Яшкин, лучший снайпер КХЛ, подписал контракт с ХК «Аризона».