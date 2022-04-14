Капризов набрал 90 очков в сезоне НХЛ первым из российских хоккеистов

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов показал наивысший результат среди российский хоккеистов, набрав в нынешнем сезоне НХЛ 90 очков. Об этом написала «Политика сегодня».

Его две голевые передачи помогли «Миннесоте» выиграть в матче против «Эдмонтона» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра, проходившая на стадионе «Эксел Энерджи-центр», завершилась со счетом 5:1

Всего на счету у Кирилла Капризова 91 балл по системе «гол+пас».