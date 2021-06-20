Капризов может вернуться в ЦСКА

Хоккеист Кирилл Капризов хочет продолжить спортивную карьеру в КХЛ. ЦСКА заинтересован в его возвращении. Об этом сообщило ИА Nation News.

Спортивный журналист Кевин Уикз рассказал, что контракт Капризова с клубом «Миннесота Уайлд» истечет летом будущего года. Переговоры о продлении контракта ведутся довольно пассивно.

Сам хоккеист комментариев на тему своих планов пока не давал.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что будущие контракты в НХЛ его не волнуют. Он беспокоится о судьбе команды в плей-офф и хочет завоевать Кубок Стэнли еще раз.

«Хотим завоевать Кубок [Стэнли] еще один раз для города и для нас. Я хочу играть на 100%, хочу убедиться, что со мной все в порядке», — приводит сайт НХЛ слова российского хоккеиста.

Российский хоккеист Илья Ковальчук расторг соглашение с хоккейным клубом «Авангард». Соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков рассказал, что в клубе в любое время ждут Ковальчука обратно, так как он многое сделал для «Авангарда» и вел команду за собой. Хоккеист был примером для всех не только на льду, но и вне игры.