Семак назвал причину лишения Дзюбы капитанской повязки

В «Зените» капитан выбирается в зависимости от конкретного матча, объяснил он.

«Сегодня я принял решение назначить капитаном на игру с „Краснодаром“ Деяна Ловрена. В зависимости от игры мы даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен. Я не собираюсь копаться в личной жизни футболистов. Она не имеет отношения к матчу», — рассказал Семак.

Тренер разговаривал со спортсменом. Из этой беседы он понял, что психологическое состояние футболиста в норме, тот готов играть, «что он и будет делать».

По поводу видео Семак сказал, что этот случай относится к личной жизни. Запись не имеет отношения к данному матчу.

В Сети появилось видео, на котором Артем Дзюба мастурбирует, глядя в камеру телефона. По данным Baza, несколько недель назад телефон футболиста взломали, поэтому он был готов к «сливу» личных видео. Началась травля игрока, но лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал его с помощью своего стихотворения.

А болельщики петербургского «Зенита» на домашнем матче с «Краснодаром» вывесили на трибунах растяжку с цитатой сатирика Михаила Жванецкого: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».