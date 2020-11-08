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    08 ноября 2020, 21:14

    Семак назвал причину лишения Дзюбы капитанской повязки

    Алена Макаренко

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вышел на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» с капитанской повязкой, но скандальная история со слитым в Сеть видео здесь ни при чем. Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
    Семак назвал причину лишения Дзюбы капитанской повязки

    В «Зените» капитан выбирается в зависимости от конкретного матча, объяснил он.

    «Сегодня я принял решение назначить капитаном на игру с „Краснодаром“ Деяна Ловрена. В зависимости от игры мы даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен. Я не собираюсь копаться в личной жизни футболистов. Она не имеет отношения к матчу», — рассказал Семак.

    Тренер разговаривал со спортсменом. Из этой беседы он понял, что психологическое состояние футболиста в норме, тот готов играть, «что он и будет делать».

    По поводу видео Семак сказал, что этот случай относится к личной жизни. Запись не имеет отношения к данному матчу.

    В Сети появилось видео, на котором Артем Дзюба мастурбирует, глядя в камеру телефона. По данным Baza, несколько недель назад телефон футболиста взломали, поэтому он был готов к «сливу» личных видео. Началась травля игрока, но лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал его с помощью своего стихотворения.

    А болельщики петербургского «Зенита» на домашнем матче с «Краснодаром» вывесили на трибунах растяжку с цитатой сатирика Михаила Жванецкого: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».