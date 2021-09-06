Карпин не исключил назначение Смолова капитаном в игре с Мальтой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о том, может ли спортсмен Федор Смолов стать капитаном команды в игре с Мальтой. Как сообщил портал «Чемпионат.com», Карпин допускает назначение на эту должность любого из футболистов, которые выйдут на поле.

Тренер отметил, что не стоит придавать огромное значение приглашению именно Смолова на пресс-конференцию. По словам тренера, это практически ничего не значит. Шанс стать капитаном все равно будет у каждого.

Защитник сборной России Георгий Джикия ранее объявил, что в этот раз в команде не будет постоянного капитана. Повязку каждый раз сможет надеть новый спортсмен.

Стало известно, что в игре с Мальтой на поле не выйдет футболист Александр Головин. На днях он сделал МРТ, которое выявило у него травму. Под вопросом также участие в матче Марио Фернандеса — и тоже из-за травмы. Сама игра состоится уже завтра, 7 сентября.