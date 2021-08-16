Гладилин предположил, кто может стать капитаном сборной России

Футболист и тренер Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.ru» предположил, кто может стать капитаном сборной России по футболу. Ранее эту позицию занимал Артем Дзюба.

Стать капитаном команды должен футболист, имеющий реальный авторитет в сборной, уверен Гладилин. Футболист назвал двух главных, по его мнению, претендентов.

«Капитаном в отсутствие Дзюбы должен быть лидер своей команды. Надо из них выбирать, кто играет в старте и давно является авторитетом. Прежде всего, наверное, Джикия. Я мог бы доверить это и Головину — ему уже пора становиться лидером сборной. Он уже три года играет в хорошей команде, стал авторитетным. Вот мои варианты», — сказал Гладилин.