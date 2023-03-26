Спорт 26 марта 2023, 18:09 Капитаном сборной России по футболу в матче с командой Ирака станет Даниил Фомин Полузащитник сборной России Фомин станет капитаном команды в товарищеском матче с Ираком

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Полузащитник Даниил Фомин станет капитаном сборной России по футболу на товарищеской встрече с Ираком. Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Также за Россию сегодня выступят Сергей Песьяков, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Глебов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Данил Пруцев, Иван Обляков, Сергей Пиняев и Александр Соболев.

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Полузащитник московского «Спартака» Денис сыграет в составе сборной России впервые.

Эта игра примечательна тем, что станет первой для российской сборной за последние полтора года, которая пройдет на домашнем поле.

Встреча стартует в эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Предыдущий товарищеский матч сборной России с командой Ирана закончился со счетом 1:1. Обе команды забили по голу с пенальти. Игра состоялась на стадионе «Азади» в Тегеране 23 марта.