Спорт 04 июня 2023, 11:53 Капитану «Спартака» пригрозили дисквалификацией из-за мата в адрес судьи Капитана «Спартака» Джикию могут дисквалифицировать на четыре игры из-за нецензурной брани РИА «Новости»

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Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия получил красную карточку на скамейке запасных во время матча против самарских «Крыльев Советов». Судья удалил игрока за нецензурную брань, написало интернет-издание Life.

«На 43-й минуте Джикия, отреагировав на игровой эпизод, резко высказался в адрес главного арбитра Алексея Амелина, за что заработал желтую карточку», — написало СМИ.

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Но спортсмен не успокоился и перешел на нецензурную лексику. За это судья показал ему красную карточку. Теперь футболиста могут отстранить от игр — от двух до четырех матчей. Кроме того, ему грозит штраф.

Московский «Спартак» занял третье место по итогам сезона в РПЛ. Команда проиграла самарским «Крыльям Советов» в последнем туре чемпионата России по футболу со счетом 1:0.

«Спартак» в 2022 году стал самым убыточным клубом в Российской премьер-лиге. Чистый «минус» составил более 2,35 миллиарда рублей. «Крылья Советов» наоборот возглавили тройку самых прибыльных ФК.