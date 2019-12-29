Капитана сборной Канады призвали вывести из состава команды за неуважение гимна России

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» Девин Сетогучи призвал вывести капитана сборной Канады Барретта Хэйтона из состава команды из-за проявленного им неуважения к гимну России.

После поражения от российской команды на молодежном чемпионате мира канадец проявил неуважение к гимну России — хоккеист не снял шлем во время его звучания. Сетогучи назвал такой споступок Хэйтона постыдным.

«Барретт Хэйтон, капитан молодежной сборной Канады, совершил самый постыдный поступок, что я видел в хоккее. Сейчас команде нужно сделать заявление с извинениями или вывести его из состава», — написал Сетогучи в воем Twitter-аккаунте.

Хоккеисты российской сборной разгромили команду Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. Этот счет стал самым крупным в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады.

Следующий матч сборная России проведет против американской команды в воскресенье, 29 декабря.