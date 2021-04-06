Капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии после игры

Капитан хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он стабилен. Медики пока не поставили ему диагноз. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

«Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей», — рассказал он.

По словам Волкова, спортсмену уже разрешена транспортировка в Москву, в ближайшее время его перевезут в один из ведущих медицинских центров.

«Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!» — заключил менеджер.

По данным РИА «Новости», 3 апреля Емелин получил травму нижней части тела во время игры. На следующий день ему стало плохо, в больницу он попал в тяжелом состоянии. Сам клуб призвал дождаться, когда врачи сообщат точную причину ухудшения здоровья спортсмена.

В начале марта линейный арбитр Юрий Иванов попал в больницу после падения на лед во время хоккейного матча. Врачи оценили его состояние как стабильное.