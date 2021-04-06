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    06 апреля 2021, 16:40

    Капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии после игры

    Анастасия Калинина, Екатерина Земская

    Капитан хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он стабилен. Медики пока не поставили ему диагноз. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

    Капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии после игры

    «Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей», — рассказал он.

    По словам Волкова, спортсмену уже разрешена транспортировка в Москву, в ближайшее время его перевезут в один из ведущих медицинских центров.

    «Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!» — заключил менеджер.

    По данным РИА «Новости», 3 апреля Емелин получил травму нижней части тела во время игры. На следующий день ему стало плохо, в больницу он попал в тяжелом состоянии. Сам клуб призвал дождаться, когда врачи сообщат точную причину ухудшения здоровья спортсмена.

    В начале марта линейный арбитр Юрий Иванов попал в больницу после падения на лед во время хоккейного матча. Врачи оценили его состояние как стабильное.