Капитан хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина перевезли сегодня ночью в Москву. Сейчас он находится в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Спортсмена приняли в больнице сегодня в 01:00. Информация о его самочувствие пока не поступала. До этого он в тяжелом состоянии был госпитализирован в казанскую больницу. Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков ранее рассказал, что после матча Емелину стало плохо, а на следующий день потребовалась медицинская помощь.

При этом он отметил, что врачам не удалось поставить точный диагноз. В СМИ писали разные причины резкого ухудшения самочувствия. Одна из них — травма нижней части тела, которую хоккеист получил во время игры. Тем не менее менеджер призвал всех дождаться официального заявления врачей.

Месяц назад линейный арбитр Юрий Иванов попал в больницу после падения на лед во время хоккейного матча. Врачи оценили его состояние как стабильное. В третьем периоде арбитр подъехал к скамейке запасных «Авангарда», после упал без сознания.