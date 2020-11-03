Капитан «Зенита» Дзюба рассказал о преимуществах «Лацио»

По словам футболиста, нашей команде будет очень интересно играть против итальянцев.

«Все мы следим за Серией А. „Лацио“ очень интересная команда: хоть играет в пять защитников, но очень много забивает», — подчеркнул Дзюба.

Спортсмен отметил, что Чиро Иммобиле является опасным форвардом. Как заметил футболист, этот нападающий хорошо исполняет пенальти, что указывает на его сильную психологию.

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится в среду, 4 ноября, на «Газпром Арене». Игра начнется в 20:55 по местному времени.