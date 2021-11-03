Капитан «Спартака» заявил о нежелании некоторых его коллег решать проблемы клуба

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал нежелание некоторых его коллег по команде решать проблемы в клубе. Он отметил, что его капитанская повязка обязывает быть в центре всех событий, узнавать о конфликтах и тактично доносить информацию своим товарищам, написал Forbes.

«Некоторые футболисты в принципе не хотят заниматься проблемами, кто-то провел в „Спартаке“ недостаточно времени, чтобы понять ситуацию, кто-то слишком молод, поэтому совет состоит, как правило, из трех-пяти представителей команды. Вместе мы разбираем все проблемы и сложные ситуации, чтобы найти правильный выход», — процитировало слова футболиста ИА Nation News.

Сейчас московский «Спартак» находится на девятой строчке в РПЛ по итогам 13 туров. В копилке команды уже есть 18 очков. На первой место по турнирной таблице вышел «Зенит», у которого имеется 29 очков.