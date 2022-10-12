Капитан «Спартака» Джикия обошелся без травмы и сыграет в матче против ЦСКА | 360°

Спорт 12 октября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Капитан «Спартака» Джикия обошелся без травмы и сыграет в матче против ЦСКА

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия не получил серьезной травмы в матче с «Крыльями советов». Теперь он сыграет против ЦСКА, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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По данным сайта «Экономика сегодня», футболист «Крыльев Советов» Георгий Зотов ударил Джикию по ноге. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. Сейчас он готовится к следующей игре с ЦСКА, которая состоится 16 октября.

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