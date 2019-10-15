Капитан сборной Украины по футболу раскрыл секрет успеха команды
Капитан сборной Украины по футболу Андрей Пятов прокомментировал победу команды в матче отборочного цикла Евро-2020 с Португалией. Украинские футболисты обошли португальских спортсменов со счетом 2:1. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Андрей Пятов отметил, что победу команда одержала благодаря главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.
«Главный секрет нашего успеха? Это тренер. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков!» — заявил капитан.
Украинская сборная в результате победы досрочно выходит в финал Евро-2020 с первого места в группе. В активе украинских футболистов 11 очков.