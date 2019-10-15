Капитан сборной Украины по футболу раскрыл секрет успеха команды

Андрей Пятов отметил, что победу команда одержала благодаря главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

«Главный секрет нашего успеха? Это тренер. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков!» — заявил капитан.

Украинская сборная в результате победы досрочно выходит в финал Евро-2020 с первого места в группе. В активе украинских футболистов 11 очков.