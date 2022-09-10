Капитан сборной Израиля по футболу Даса перешел в московское «Динамо» | 360°

Спорт 10 сентября 2022, 00:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Капитан сборной Израиля по футболу Даса перешел в московское «Динамо»

Читать 360tv в

Капитан сборной Израиля по футболу Эли Даса присоединился к «Динамо». Спортсмен перешел в клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Клуб заключил со спортсменом контракт до конца сезона 2023/24. Кроме того, договор допускает возможность продления еще на один сезон. Спортсмен взял второй номер.

Реклама

Ранее футболист выступал за «Витесс». Он присоединился к клубу в 2019 году. В составе этой команды игрок провел 90 игр и забил один мяч.

Реклама

0 0 0 0 0 0