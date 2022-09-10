Капитан сборной Израиля по футболу Даса перешел в московское «Динамо» | 360°

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Капитан сборной Израиля по футболу Даса перешел в московское «Динамо»

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Капитан сборной Израиля по футболу Эли Даса присоединился к «Динамо». Спортсмен перешел в клуб в качестве свободного агента. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Клуб заключил со спортсменом контракт до конца сезона 2023/24. Кроме того, договор допускает возможность продления еще на один сезон. Спортсмен взял второй номер.

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Ранее футболист выступал за «Витесс». Он присоединился к клубу в 2019 году. В составе этой команды игрок провел 90 игр и забил один мяч.

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