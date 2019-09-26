Капитан никарагуанской сборной поймал FIFA на фальсификации голосов

FIFA обнародовала результаты голосования за лучшего игрока года. В официальном документе значится, что Баррера поставил на первую позицию Месси, на второе — Садио Мане. Тройку замкнул португалец Криштиану Роналду.

«Я не голосовал за Месси в премии The Best», — обозначил никарагуанец.