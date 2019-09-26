Капитан никарагуанской сборной поймал FIFA на фальсификации голосов
Капитан никарагуанской сборной по футболу Хуан Баррера усомнился в честности FIFA. Он заверил, что не голосовал за аргентинца Лионеля Месси, который стал лучшим игроком по версии Международной федерации футбола. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
FIFA обнародовала результаты голосования за лучшего игрока года. В официальном документе значится, что Баррера поставил на первую позицию Месси, на второе — Садио Мане. Тройку замкнул португалец Криштиану Роналду.
«Я не голосовал за Месси в премии The Best», — обозначил никарагуанец.