Капитан мадридского «Реала» предложил сделать специальной «Золотой мяч» для Роналду и Месси

Футболист прокомментировал итоги голосования за самый престижный индивидуальный трофей для игроков. Он пошутил, что впору сделать отдельный «Золотой мяч» для двух извечных конкурентов — Роналдо и Месси.

«Можно было бы сделать новый „Золотой мяч“ специально для Криштиану и Месси, пусть они делят его между собой», — сказал Серхио Рамос.

2 декабря стало известно, что очередной «Золотой мяч» достался Леонелю Месси. Он стал первым футболистом в истории, получившим награду в шестой раз.