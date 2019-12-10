Капитан мадридского «Реала» предложил сделать специальной «Золотой мяч» для Роналду и Месси
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос предлжил сделать специальный «Золотой мяч» и отдать его Месси и Роналдо, сообщил портал TUDN.
Футболист прокомментировал итоги голосования за самый престижный индивидуальный трофей для игроков. Он пошутил, что впору сделать отдельный «Золотой мяч» для двух извечных конкурентов — Роналдо и Месси.
«Можно было бы сделать новый „Золотой мяч“ специально для Криштиану и Месси, пусть они делят его между собой», — сказал Серхио Рамос.
2 декабря стало известно, что очередной «Золотой мяч» достался Леонелю Месси. Он стал первым футболистом в истории, получившим награду в шестой раз.