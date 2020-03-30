Капитан футбольной команды в Англии попал в ДТП после призыва сидеть дома
Капитан английского футбольного клуб из Бирмингема «Астон Вилла» Джек Грилиш обратился к подписчикам с просьбой оставаться дома. Однако спустя несколько часов сам нарушил самоизоляцию и попал в автомобильную аварию. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на The Sun.
На личной странице спортсмена в Twitter появился призыв к поклонникам. Грилиш просил фанатов соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома, чтобы сократить риск распространения коронавирусной инфекции.
«Выходите из дома только для того, чтобы купить еду, купить лекарства или заняться спортом, и всегда не забывайте находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга», — написал Грилиш.
После этого футболист решил встретиться с друзьями, но, возвращаясь с вечеринки, въехал на своем Range Rover в три припаркованные машины.