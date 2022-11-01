Капитан «Динамо» Фомин получил премию «Джентльмен года-2022» | 360°

Спорт 01 ноября 2022, 11:46 Капитан «Динамо» Фомин получил премию «Джентльмен года-2022»

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Капитан «Динамо» Даниил Фомин стал победителем премии «Джентльмен года-2022». Футболисту вручат черный смокинг на торжественной церемонии, написал сайт kp.ru.

Победитель определяется путем голосования на сайте. Сначала болельщики выбирали тройку самых достойных претендентов, а затем экспертное жюри определило победителя.

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Вместе с Даниилом в тройку вошли вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающий ЦСКА Федор Чалов.

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Помимо спортивного мастерства, жюри учитывают джентльменское поведение игрока на футбольном поле и вне его, а также отсутствие красных карточек.