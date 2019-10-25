Капитан баскетбольного «Зенита» повредил ногу

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный объяснил, что капитан команды Евгений Воронов повредил голеностоп. Это произошло во время матча с «Калевом» в рамках Единой лиги ВТБ. Церковный отметил, что повреждение не очень серьезное, поэтому Воронов оправится за две недели.

«Повреждение несерьезное, но потребуется порядка двух недель, чтобы Евгений полностью восстановился. Воронов — капитан не только на площадке, поэтому команда без капитана не останется», — сказал гендиректор клуба.