Спорт 06 февраля 2023, 21:48 Капелло назвал Миранчука умным футболистом

Читать 360tv в

Экс-наставник российской сборной по футболу Фабио Капелло похвалил игру хавбека «Торино» Алексея Миранчука в текущем сезоне чемпионата Италии. Тренера процитировал RT.

«Миранчук — умный футболист», — заметил Капелло.

Реклама

По его словам, такому игроку, как Миранчук, который управляет действиями команды, нужно много играть. Он добавил, что футбольный ум 27-летнего россиянина должен постоянно работать и решать задачи на поле.

Реклама

«Торино» арендовало Миранчука у «Аталанте» летом прошлого года. В этом сезоне полузащитник отыграл 17 матчей, записал в свой актив четыре гола и отметился тремя результативными передачами.