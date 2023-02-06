06 февраля 2023, 21:48
Капелло назвал Миранчука умным футболистом
Экс-наставник российской сборной по футболу Фабио Капелло похвалил игру хавбека «Торино» Алексея Миранчука в текущем сезоне чемпионата Италии. Тренера процитировал RT.
«Миранчук — умный футболист», — заметил Капелло.
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По его словам, такому игроку, как Миранчук, который управляет действиями команды, нужно много играть. Он добавил, что футбольный ум 27-летнего россиянина должен постоянно работать и решать задачи на поле.
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«Торино» арендовало Миранчука у «Аталанте» летом прошлого года. В этом сезоне полузащитник отыграл 17 матчей, записал в свой актив четыре гола и отметился тремя результативными передачами.
Футбол
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