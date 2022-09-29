Канчельскис выказал готовность возглавить «Спартак» | 360°

Спорт 29 сентября 2022, 05:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Канчельскис выказал готовность возглавить «Спартак»

Читать 360tv в

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что хотел бы занять пост главного тренера какого-нибудь российского клуба. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

«Я бы хотел поработать тренером в РПЛ. В „Спартак“? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика», — подчеркнул Канчельскис.

Реклама

По его словам, если поступит предложение от руководства столичного клуба, то он готов обсудить его.

Реклама

0 0 0 0 0 0