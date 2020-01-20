Канадский журналист попытался переманить Туктамышеву

В своем Twitter Херш отметил «ужасающий» уровень фигурного катания в Канаде и предложил Туктамышевой «изучить семейную историю». Он отметил, что российские фигуристки не имеют равных. По его словам, при неограниченном числе заявок все шесть первых мест чемпионата Европы принадлежали бы российским спортсменкам.

«Лиза могла исполнить первую половину своей короткой программы, сесть на лед и выкурить сигарету… а затем выиграть канадский чемпионат», — прокомментировал запись Херша один из пользователей.

Однако российские поклонники наотрез отказываются «отдавать» фигуристку.

«Никогда не понимал, что за бред в капстранах с покупкой/продажей игроков. Непонятно, у наций-рабовладельцев это в крови — торговать людьми, но смысл? Как потом этим гордиться-то, спортсмены-то все равно к твоей стране и твоей системе подготовки не имеют отношения», — отметил один из комментаторов.

«Туктамышеву им подавай. Думаю, что все мужское население РФ будет против», — заявил другой пользователь.