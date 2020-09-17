Канадский тренер Медведевой оценил ее решение вернуться к Тутберидзе
Брайан Орсера, канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал решение своей подопечной вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщило RNS со ссылкой на зарубежное издание.
По словам Орсера, для него выбор Медведевой стал неожиданностью.
«Евгения сказала мне, что у нее есть четыре варианта. То, что она отправилась к Этери, было совершенно неожиданным. Не думаю, что кто-то этого ожидал», — рассказал тренер.
Он также полагает, что причиной перехода спортсменки стала пандемия коронавируса, из-за которой она не могла вернуться в Канаду.