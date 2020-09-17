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    17 сентября 2020, 14:13

    Канадский тренер Медведевой оценил ее решение вернуться к Тутберидзе

    Анастасия Кременчугская

    Брайан Орсера, канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал решение своей подопечной вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщило RNS со ссылкой на зарубежное издание.

    По словам Орсера, для него выбор Медведевой стал неожиданностью.

    «Евгения сказала мне, что у нее есть четыре варианта. То, что она отправилась к Этери, было совершенно неожиданным. Не думаю, что кто-то этого ожидал», — рассказал тренер.

    Он также полагает, что причиной перехода спортсменки стала пандемия коронавируса, из-за которой она не могла вернуться в Канаду.

    Новости SMI.FM