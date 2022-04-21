Канадский хоккеист Паскуале перейдет в «Салават Юлаев» из ярославского «Локомотива»

Голкипер ярославского хоккейного клуба «Локомотив», канадец Эдвард Паскуале, перейдет в уфимский «Салават Юлаев». Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал уфимского журналиста Дениса Таипова.

Сообщается, что контакт с башкирским клубом канадец подпишет на два года. О подписании контракта с Паскуале пресс-служба «Салавата Юлаева» должна объявить 1 мая, когда у него завершится договор с «Локомотивом».