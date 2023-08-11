Спорт 11 августа 2023, 15:33 Канадский форвард НХЛ Жан-Себастьен Ди подписал контракт с «Металлургом»

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Канадский нападающий Жан-Себастьян Ди подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард выступал за «Баффало Сейбрз», «Нью-Джерси Девилз» и «Питтсбург Пингвинз». В 37 матчах он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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Новый контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон, говорится в сообщении клуба.