Спорт 02 января 2024, 21:00 Канадские хоккеисты-юниоры проиграли команде Чехии в матче чемпионата мира Сборная Канады уступила команде Чехии в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею РИА «Новости»

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Поражением закончился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею для сборной Канады. Действующий и 20-кратный мировой чемпион уступил национальной команде Чехии со счетом 3:2. Об этом свидетельствуют данные встречи, опубликованные на сайте Международной федерации хоккея.

Матч прошел в шведском городе Гетеборге. В команде победителей успешными шайбами отметились нападающий Якуб Штанцль, дважды поразивший ворота канадской команды, и защитник Томаш Цибулька. В канадской сборной забитыми шайбами отметились Мэттью Вуд и Джейк Ферлонг.

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Это первый случай за пять лет, когда молодежная сборная Канады по хоккею осталась без наград мирового первенства. В последний раз поражение в четвертьфинале команда потерпела в 2019 году, когда играла со сборной Финляндии, которая также в этот раз тоже вышла в полуфинал, одолев команду Словакии со счетом 4:3.