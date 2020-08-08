Канадская команда по регби разглядела плагиат в логотипе «Тамбова»

Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип со стилизованным изображением морды волка и белой буквой «Т» на месте глаз и носа. Но неожиданно претензии поступили из Канады. Команда по регби Toronto Wolfpack заявила, что новый логотип российского клуба очень похож на их собственный.

Представитель канадской команды заявил в беседе со Sport24, что о российском логотипе игроки узнали только вчера.

«Нас очень беспокоит сходство. Мы в срочном порядке рассмотрим законность такого использования», — заявил он.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что вопросом разработки логотипа занималась PR-служба.

Создатели логотипа «Тамбова» ранее признали, что эмблемы похожи, но уверяют, что это не плагиат. «Мы точно ни у кого не срисовывали логотип, это 100%», — отметили они.

Как сообщила «Газета.ru», они также отметили, что новая эмблема «Тамбова» похожа на лого, которым пользуется футбольный клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон».