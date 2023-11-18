Спорт 18 ноября 2023, 14:52 Канадец Стролл избежал второго штрафа на «Формуле-1» в Лас-Вегасе Канадца Стролла не оштрафовали второй раз за день на Гран-при Лас-Вегаса Hasan Bratic

Читать 360tv в

Канадский гонщик Лэнс Стролл из команды «Астон Мартин» мог потерять пять позиций на стартовой решетке в гонке Гран-при Лас-Вегаса, но после изучения данных с камер в его адрес не стали применять штрафных санкций. Об этом сообщил сайт Международной автомобильной федерации (FIA).

Стролл мог получить штраф за то, что обогнал под желтыми флагами пилота «Феррари» испанца Крлоса Сайнса во время третьей тренировки. Судьи выяснили, что скорость Стролла была значительно ниже, чем на предыдущем круге, поэтому они решили не вводить санкции против него.

Реклама

Перед этим канадца штрафовали на 10 позиций за смену шасси, коробки передач и компонентов силовой установки после аварии при первой свободной практике.

Гонка Гран-при Лас-Вегаса — 22-й этап чемпионата «Формулы-1». Соревнования нового этапа пройдут 19 ноября. Лас-Вегас принял чемпионат «Формулы-1» впервые с 1982 года.

Ранее по итогам Гран-при США дисквалифицировали пилота «Феррари» Шарля Леклера и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Их гоночные болиды не смогли пройти техническую проверку после заезда. Золото в соревновании завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.